Aydın'da bir araçta 550 litre faturasız nar ekşisi çıktı

Kaynak: İHA
Aydın'da bir araçta 550 litre faturasız nar ekşisi çıktı

Aydın İzmir Otoyolu Germencik gişelerinde durdurulan bir araç içerisinde faturasız 550 litre nar ekşisi ele geçirildi.

Aydın İzmir Otoyolu Germencik gişelerinde durdurulan bir araç içerisinde faturasız 550 litre nar ekşisi ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde Hıdırbeyli Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı ve Germencik İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince "Sınai Mülkiyet Kanuna Muhalefet" suçuna yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında Aydın-İzmir Otoyolu Germencik gişelerinde durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada etiketsiz ve faturasız 550 litre nar ekşisi ele geçirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı ekiplerince şüpheli şahsa cezai işlem uygulanırken konuyla ilgili başlatılan adli ve idari süreç devam ediyor.

Aydın'da bir araçta 550 litre faturasız nar ekşisi çıktı

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