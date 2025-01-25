Aydın'da bozuk yollar onarılıyor

Aydın Sultanhisar Belediyesi ekipleri bölgedeki yol yapım ve onarım çalışmalarına hızla başlarken, Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Yıldırımkaya yapılan çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını belirtti. Yıldırımkaya, vatandaşların günlük hayatlarını daha rahat sürdürebilmesi için her türlü desteği vereceklerini vurguladı.

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Vatandaşlar da, yapılan bu iyileştirmelerden memnuniyetlerini dile getirerek Sultanhisar Belediyesi'nin hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.