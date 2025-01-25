Aydın'da bozuk yollar onarılıyor

Kaynak: İHA
Aydın'da bozuk yollar onarılıyor

Aydın'da Develikuyu mevkiindeki bozuk yollar yeniden onarılıyor. Belediye, vatandaşlara daha güvenli ve rahat ulaşım için aralıksız çalışıyor.

Aydın Sultanhisar Belediyesi ekipleri bölgedeki yol yapım ve onarım çalışmalarına hızla başlarken, Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya çalışmaları yerinde inceledi.

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Başkan Yıldırımkaya yapılan çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını belirtti. Yıldırımkaya, vatandaşların günlük hayatlarını daha rahat sürdürebilmesi için her türlü desteği vereceklerini vurguladı.

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Vatandaşlar da, yapılan bu iyileştirmelerden memnuniyetlerini dile getirerek Sultanhisar Belediyesi'nin hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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