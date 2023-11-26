Aydın'da çalındı Manisa'da bulundu

Aydın'da bir otomobilin çalınmasının ardından harekete geçen Oto Hırsızlık Dedektifleri, çalınan otomobili Manisa'da yakaladı.

KAYNAK: İHA
Aydın'da çalındı Manisa'da bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, park halindeki bir otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı

İhbar üzerine çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği, aracın çalınması olayı ile ilgili olarak yapılan araştırmalarda yaklaşık 20 kamera kaydını inceledi. Yapılan incelemeler sonunda otomobilin farklı bir plaka takılarak Manisa'ya götürüldüğünü tespit etti.

Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Dedektifleri, çalıntı otomobili Manisa'da ele geçirdi. Aracı çalan şüpheli O.G. ise yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli O.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

aw085310-02.jpg

Öne Çıkanlar
Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal'ı aldattı mı? Kenan İmirzalıoğlu neden gündem oldu?
Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal'ı aldattı mı? Kenan İmirzalıoğlu neden gündem oldu?
Milli ara ve Hakan Yakın
Milli ara ve Hakan Yakın
Koskoca market zinciri çürümüş meyveleri indirimle satıyor. Vicdanınız kurusun
Koskoca market zinciri çürümüş meyveleri indirimle satıyor. Vicdanınız kurusun
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını almakla kalmamış!
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını almakla kalmamış!
MasterChef All Star 161. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 161. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Toprağa baktı mı yer altında ne var ne yok gören Şener Üşümezsoy açıkladı. Türkiye Gazze'deki hazineden nasıl dışarı atılıyor
Toprağa baktı mı yer altında ne var ne yok gören Şener Üşümezsoy açıkladı. Türkiye Gazze'deki hazineden nasıl dışarı atılıyor
Son Haberler
Ordu’da 10 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi Gündem
Ordu’da 10 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Zeynep Bastık'ın sevgilisiyle dudak dudağa pozu sosyal medyayı salladı Magazin
Zeynep Bastık'ın sevgilisiyle dudak dudağa pozu sosyal medyayı salladı
Tayland’da dolandırılan Türk dünyanın gündeminde. Neyi var neyi yok kaptırdı Gündem
Tayland’da dolandırılan Türk dünyanın gündeminde. Neyi var neyi yok kaptırdı
Galatasaray'dan Süper Lig'de 8 farklı galibiyet Spor
Galatasaray'dan Süper Lig'de 8 farklı galibiyet
Hasan Arat büyük bombayı patlattı. Beşiktaş'ın efsanesi Feyyaz Uçar'ı açıkladı Spor
Hasan Arat büyük bombayı patlattı. Beşiktaş'ın efsanesi Feyyaz Uçar'ı açıkladı
Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay galibiyeti getiren hamleyi açıkladı Spor
Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay galibiyeti getiren hamleyi açıkladı