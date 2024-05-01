Rafa Silva Süper Lig yolcusu

Kaynak: Haber Merkezi
Rafa Silva Süper Lig yolcusu
Rafa Silva için Süper Lig'den ilgi var.

Stuttgart takımı, sezon sonu Benfica ile olan sözleşmesi bitecek Rafa Silva'yı transfer etmeyi planlıyor.

Portekizli futbolcu Rafa Silva hakkında dikkat çekici bir transfer söylentisi ortaya çıktı. A Bola gazetesine göre, Alman ekibi Stuttgart, sezon sonunda Benfica ile sözleşmesi sona erecek olan Silva'ya ilgi gösteriyor.

Benfica'dan Ayrılıyor

30 yaşındaki yetenekli oyuncunun Benfica'dan ayrılma kararı aldığı bildirildi. Rafa Silva'nın adı daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılmıştı.

Bu Sezonun İstatistikleri

Rafa Silva, bu sezon Benfica formasıyla çıktığı 50 maçta 20 gol atıp, 14 asist yaparak etkileyici bir performans sergiledi.

Son Haberler
İstanbulspor isyan etti Spor
İstanbulspor isyan etti
Yapay et: Geleceğin gıda kaynağı mı yoksa tehlike mi? Teknoloji
Yapay et: Geleceğin gıda kaynağı mı yoksa tehlike mi?
Rey Manaj'dan müjdeli haber Spor
Rey Manaj'dan müjdeli haber
Güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi Video
Güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi
Bebeğinin kız olacağının öğrenince sinirlenen baba tepki topladı Video
Bebeğinin kız olacağının öğrenince sinirlenen baba tepki topladı
Dans eden çalışanlar müşteriye yakalandı Video
Dans eden çalışanlar müşteriye yakalandı