Rafa Silva Süper Lig yolcusu

Stuttgart takımı, sezon sonu Benfica ile olan sözleşmesi bitecek Rafa Silva'yı transfer etmeyi planlıyor.

Portekizli futbolcu Rafa Silva hakkında dikkat çekici bir transfer söylentisi ortaya çıktı. A Bola gazetesine göre, Alman ekibi Stuttgart, sezon sonunda Benfica ile sözleşmesi sona erecek olan Silva'ya ilgi gösteriyor.

Benfica'dan Ayrılıyor

30 yaşındaki yetenekli oyuncunun Benfica'dan ayrılma kararı aldığı bildirildi. Rafa Silva'nın adı daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılmıştı.

Bu Sezonun İstatistikleri

Rafa Silva, bu sezon Benfica formasıyla çıktığı 50 maçta 20 gol atıp, 14 asist yaparak etkileyici bir performans sergiledi.