Aydın'da çalıştığı inşaatın 3'üncü katından beton zemine çakıldı

Pınarbaşı Mahallesi 677 Sokak'ta meydana gelen olayda, inşaatın 3'üncü katında üzerinde çalıştığı iskelenin kayması sonrası dengesini kaybeden kalıp ustası Sezai Altındağ, yaklaşık 10 metre yükseklikten toprak zemine çakıldı. Ağır yaralanan Altındağ'ın mesai arkadaşları ve çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Altındağ, hayatını kaybetti.
Sezai Altındağ'ın acı haberini alarak hastaneye gelen ailesi gözyaşlarına boğuldu. Ekipler hastanede geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.