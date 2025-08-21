Aydın’da damper faciası! Yol kapatıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aydın İncirliova’da, açık unutulan damperli kamyon PTS direğine takıldı. Direğin devrilme riski nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

Aydın’ın İncirliova ilçesinde bir kamyonun açık unutulan damperi, Plaka Tanıma Sistemi’ne (PTS) takıldı. PTS kameralarının bağlı olduğu direğin düşme ihtimaline karşı yol trafiğe kapatılıp, araçlar TOKİ yoluna yönlendirildi.

İncirliova ilçesinde, bir kamyonun açık unutan damperi PTS direğine sıkıştı. Şoförünün kimliği öğrenilemeyen hafriyat kamyonu, yükünü boşalttıktan sonra damperi açık halde Aydın-İzmir karayolunda ilerlemeye başladı. Açık damper, PTS kameralarının takılı olduğu direğe çarptı.

Çarpmanın etkisiyle direk yamuldu. Devrilme tehlikesine karşı olay yerine çağrılan polis ekipleri, trafik akışını durdurdu. Trafik, TOKİ istikametinden verilirken iş makineleri yardımı ile kamyon sıkıştığı yerden kurtarıldı. Direk iş makineleri yardımı ile düzeltilmesi için çalışma başlatıldı. Kazada yaralanan olmadı.

