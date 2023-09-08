Aydın'da dev fuhuş operasyonu: 28 gözaltı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kuşadası ilçesinde 200 personelin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda 174 kişiye işlem yapılırken, 28 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yakalanan 66 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne gönderildi.

KAYNAK: İHA
Aydın'da dev fuhuş operasyonu: 28 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen; fuhuş, fuhuş için yer temininde bulunma, fuhuşa aracılık ve insan ticareti suçları ile ilgili şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Kuşadası Asayiş Büro Amirliğince Asayiş Daire Başkanlığı’nın da desteği ile operasyon için düğmeye basıldı.

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30 ekip ve 200 personelin katılımıyla 13 hedefte eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda; 28 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, fuhuş yaptırılan 66 yabancı uyruklu kadın da sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

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Öte yandan, 80 bilgi sahibi şahsın ifadesine başvurulurken operasyonda toplam 174 kişiye işlem yapıldı.

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Şüphelilerin is yerleri ve evlerinde yapılan aramalarda ise; 5 adet tabanca, 3 adet tüfek, 150 adet fişek, 1 kılıç, bir miktar uyuşturucu madde ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 361 bin TL, 9 bin 500 dolar, 2 bin 200 euro ve 75 gram altına da el konuldu.

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Gözaltına alınan 28 şüpheliden işlemleri tamamlanan 17’si Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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