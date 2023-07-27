Aydın’da elektrik akımına kapılan anne-kız öldü, oğlu ağır yaralı

DHA'nın haberine göre; Olayda anne ve kızı hayatını kaybederken, 10 yaşındaki oğlu ağır yaralandı.

Su pompası faciaya neden oldu

Olay, akşam saatlerinde Çamlıdere Mahallesi’nde meydana geldi. 45 yaşındaki Nezahat Telef, 18 yaşındaki kızı Ceylin ve 10 yaşındaki oğlu Yunus Emre Telef, bahçelerini sulamak için sulama kanalından su pompası ile su çekmek istedi. Ancak su pompasının elektrik akımına kapılması sonucu aile fertleri akıma kapıldı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri geldi.

Anne-kız yaşamını yitirdi, oğlu hastaneye kaldırıldı

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne ve kızının olay yerinde öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan Yunus Emre Telef ise ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Anne ve kızının cenazeleri ise Nazilli Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Olayın duyulması üzerine ailenin yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Soruşturma başlatıldı

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. Elektrik akımına kapılma nedeninin araştırıldığı belirtildi.