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Aydın'da ev yangını

Aydın’da bulunan iki katlı bir apartmanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangına, ekipler kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 08:43
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Aydın'da ev yangını panikletti

Aydın'da ev yangını
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İHA'nın haberine göre, Aydın’ın Efeler ilçesinde bir evde çıkan yangıda 1 kişi dumandan hafif şekilde etkilenirken, alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Fatih Mahallesi 1110 sokak üzerinde bulunan iki katlı bir apartmanın birinci katında saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, P.B.'ye ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangın sırasında evde bulunan O.B. isimli şahıs dumandan etkilenirken, şahsa sağlık ekipleri tarafından ambulansta oksijen verildi. Yangın nedeniyle dairede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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