Aydın'da fabrika yangını: 9 kişi dumandan etkilendi

Aydın Astim Organize Sanayi Bölgesi'ndeki HAUS Makine fabrikasında yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, fabrikanın boyahane bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkarken, bir anda alevler büyüyüp boyahaneyi sardı.

Yapılan ihbar sonrası bölgeye itfaiye, polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın tüm fabrikayı sarmadan söndürüldü. Yangın sırasında alevleri söndürmek isteyen biri itfaiye eri olmak üzere 9 kişi dumandan etkilendi.

Yangından etkilenenlere ambulansla hastaneye kaldırılırken, dumandan etkilenen kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Yangınla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.