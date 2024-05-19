Aydın'da FETÖ operasyonu

Aktarılan bilgilere göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı, FETÖ'nün cezaevi yapılanması ve finans faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla bir operasyon düzenledi. Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülere maddi fon sağladıkları değerlendirilen 12 şüpheli, Nazilli ve Karacasu ilçelerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarla yakalandı. Yapılan ev aramalarında, 2 adet örgütsel yasaklı yayın, cezaevindeki örgüt mensupları tarafından yazılmış mektuplar ve 11 adet cep telefonu ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.