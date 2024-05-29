Aydın'da fuhuş operasyonu. 7 tutuklama

Didim Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen soruşturma kapsamında Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mağdurları fuhuş yapmaya zorlayan, aracılık yapan ve yer temin eden 2 şebekeye ulaştı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, dün sabah saatlerinde 9 iş yeri ve 7 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ile suçtan kaynaklandığı bilinen bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde adliye sevk edildi. Şüpheli kişilerden 7'si 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'insan ticareti', 'fuhuş için yer temin etmek veya aracılık etmek' suçlarından tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.