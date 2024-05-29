Aydın'da fuhuş operasyonu. 7 tutuklama

Kaynak: DHA
Aydın'da fuhuş operasyonu. 7 tutuklama

Aydın’da polis ekiplerinin fuhuş yaptıran 2 farklı şebekeye yönelik gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Didim Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen soruşturma kapsamında Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mağdurları fuhuş yapmaya zorlayan, aracılık yapan ve yer temin eden 2 şebekeye ulaştı.

60521-8-001.jpg

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, dün sabah saatlerinde 9 iş yeri ve 7 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

60521-9.jpg

Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ile suçtan kaynaklandığı bilinen bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde adliye sevk edildi. Şüpheli kişilerden 7'si 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'insan ticareti', 'fuhuş için yer temin etmek veya aracılık etmek' suçlarından tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

60521-5.jpg

Son Haberler
Ünlü çift geceliği 100 bin TL’lik villada kaldı. İçinde yok yok... Magazin
Ünlü çift geceliği 100 bin TL’lik villada kaldı. İçinde yok yok...
Singapur uçağının türbülans nedeni belli oldu Dünya
Singapur uçağının türbülans nedeni belli oldu
Dursun Özbek'in gözü karardı Spor
Dursun Özbek'in gözü karardı
Kılıçdaroğlu'na sorulamayan soruları yayınladı: Medyaradar Kemal Bey’in yoldaş gazetecilerini açıkladı Gündem
Kılıçdaroğlu'na sorulamayan soruları yayınladı: Medyaradar Kemal Bey’in yoldaş gazetecilerini açıkladı
Bafra pidesinin sırrı ortaya çıktı. Dünyanın en iyi ekmeği seçilmişti Yaşam
Bafra pidesinin sırrı ortaya çıktı. Dünyanın en iyi ekmeği seçilmişti
Gülşah Çomoğlu'ndan acı haber Magazin
Gülşah Çomoğlu'ndan acı haber
Sokak hayvanlarıyla ilgili yasanın çıkacağı tarih belli oldu Gündem
Sokak hayvanlarıyla ilgili yasanın çıkacağı tarih belli oldu