Aydın’da hakkında arama kararı olan şahıslar yakalandı

Kuşadası'nda polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda, Hacifeyzullah Mahallesi’nde 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S., İkiçeşmelik Mahallesi’nde Suriye Uyruklu Şahıs İkiçeşmelik Mahallesi’nde 10 ay hapis ve 6020 TL para cezası olan A.E, Cumhuriyet Mahallesi’nde Bilişim Suçları Cumhuriyet Mahallesi’nde yakalan 5 yıl hapis cezası olan A.T., Davutlar Mahallesi’nde 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.E, .Hacıfeyzullah Mahallesi’nde 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan M.A, 18 yıl 4 ay 22 gün hapis cezası olan V.A., Cumhuriyet Mahallesi’nde İ.Ö. isimli şahıslar yakalandı.

Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinden sonra sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.