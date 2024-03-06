Aydın’da hakkında arama kararı olan şahıslar yakalandı

Kaynak: İHA
Aydın’da hakkında arama kararı olan şahıslar yakalandı
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, ilçe genelinde aranan çeşitli suçlardan hüküm giymiş şahısların yakalanması amacıyla yapılan operasyonlarda 7 aranan şahıs yakalandı.

Kuşadası'nda polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda, Hacifeyzullah Mahallesi’nde 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S., İkiçeşmelik Mahallesi’nde Suriye Uyruklu Şahıs İkiçeşmelik Mahallesi’nde 10 ay hapis ve 6020 TL para cezası olan A.E, Cumhuriyet Mahallesi’nde Bilişim Suçları Cumhuriyet Mahallesi’nde yakalan 5 yıl hapis cezası olan A.T., Davutlar Mahallesi’nde 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.E, .Hacıfeyzullah Mahallesi’nde 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan M.A, 18 yıl 4 ay 22 gün hapis cezası olan V.A., Cumhuriyet Mahallesi’nde İ.Ö. isimli şahıslar yakalandı.

Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinden sonra sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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