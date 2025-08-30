Aydın'da jandarma, incir hırsızlarına geçit vermiyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aydın'ın önemli tarım ürünlerinden olan incirde sezon hareketliliği sürerken, saha çalışmalarına hız kazandıran jandarma ekipleri de incir hırsızlarına geçit vermiyor.

Dünyanın en kaliteli incirlerinin yetiştiği Aydın'da sezon hareketliliği sürüyor. Üreticiler gözü gibi baktıkları incirleri hasat etmek için sabahın erken saatlerinde bahçelere inerken, sezon hareketliliği ile birlikte artan incir hırsızlığının engellenmesi amacıyla jandarma ekipleri de saha çalışmalarına hız kazandırdı. Çiftçilerin alın terinin korunması amacıyla devriye faaliyetlerini sıklaştıran jandarma ekipleri, il genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Efeler, Germencik ve Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlıklarınca Aydın Jandarma Komando Tabur Komutanlığı destekli olarak Efeler, Germencik ve Sultanhisar ilçelerinde tarımsal ürün hırsızlıklarının önlenmesine yönelik önleyici devriye faaliyeti gerçekleştirdi. Ayrıca devriye esnasında bahçede, tarlada çalışan vatandaşlar ile üreticiler hırsızlık olaylarına karşı tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda bilgilendirildi.

