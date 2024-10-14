Aydın'da jandarmadan sanal devriye: 12 şüpheliye işlem yapıldı

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca Huzur ve Güven uygulamaları kapsamında 205 personelin katılımıyla operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce icra edilen sanal devriye faaliyetlerinde 4 ilçede 8 şüpheli şahıs hakkında "Müstehcenlik" suçundan, 4 ilçede 4 şüpheli şahıs hakkında "Yasadışı Bahis" suçundan olmak üzere toplam 12 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca faaliyette 83 işletmenin kontrolü yapılırken, 4 bin 873 şahıs sorgulandı ve 8 aranan şahıs yakalandı.