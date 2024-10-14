Aydın'da jandarmadan sanal devriye: 12 şüpheliye işlem yapıldı

Kaynak: İHA
Aydın'da jandarmadan sanal devriye: 12 şüpheliye işlem yapıldı

Aydın'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen sanal devriyede yasadışı bahis ve müstehcenlik suçlarından toplam 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca Huzur ve Güven uygulamaları kapsamında 205 personelin katılımıyla operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce icra edilen sanal devriye faaliyetlerinde 4 ilçede 8 şüpheli şahıs hakkında "Müstehcenlik" suçundan, 4 ilçede 4 şüpheli şahıs hakkında "Yasadışı Bahis" suçundan olmak üzere toplam 12 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca faaliyette 83 işletmenin kontrolü yapılırken, 4 bin 873 şahıs sorgulandı ve 8 aranan şahıs yakalandı.

Aydın'da jandarmadan sanal devriye: 12 şüpheliye işlem yapıldı

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