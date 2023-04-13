Aydın’da 46 litre etil alkol ele geçirildi

İHA'nın haberine göre, Aydın’ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri bir adreste yaptıkları aramada 46 litre etil alkol ve alkol yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak alkol imalatı ve satışı yapan şahsa yönelik çalışma başlattı. Akbük Mahallesi’nde 1 bir şüpheli şahsa ait işyerinde yapılan arama sonucu 9 adet bidon ve şişelerde olmak üzere toplam 46 litre etil alkol ve 207 adet çeşitli büyüklük ve cinslerde aroma ele geçirildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.