Kayseri'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Kaynak: DHA
Kayseri'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Kayseri'de kontrolünü kaybederek şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Adnan Başyiğit (45), yaşamını yitirdi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Gaffar Okan Bulvarı'nda meydana gelen olayda, Adnan Başyiğit'in kullandığı 38 ADN 306 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonrası şarampole devrildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekiplerin yaptığı ilk müdahalede Bayiğit'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Başyiğit'in cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

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