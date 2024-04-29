Kayseri’de kazada paramparça olan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Kazada araç paramparça olurken, sürücü 30 metre ileriye fırlayarak hayatını kaybetti.
Mimarsinan Mahallesi’nde meydana gelen kaza, Kayseri-Malatya karayolu Kayseri istikametinde gerçekleşti. Adnan B. (45) yönetimindeki 38 ADN 306 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, trafik akışını kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri, olay yerine ulaştıklarında sürücü Adnan B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kazada parçalanan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.