Aydın'da kaçak sigara baskını





Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ve Aydın Vergi Dairesi Müdürlüğü ekiplerince kaçak sigara, alkol imalat ve satıcısına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Bozdoğan ilçesinde S.D. isimli şahsa ait ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada bin 100 adet içi tütün doldurulmuş bandrolsüz makaron ele geçirildi. Şüpheli S.D. yakalanarak gözaltına alınırken, Vergi Dairesi Müdürlüğü ekiplerince ruhsatsız işyerine idari işlem yapıldı. Olayla ilgili adli ve idari süreç devam ediyor.