Kalbinde yırtık oluşan hasta ölümün kıyısından döndü

İHA’nın haberine göre; Geçirdiği kalp krizi sonrasında kalbinde yırtık oluşan Muzaffer Çamlı Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde açık kalp ameliyatına alındığı bildirildi.

Çamlı'nın kalbinde oluşan geniş yırtık başarılı bir operasyonla kapatıldı. Hayati tehlikeyi atlatan Çamlı'nın yapılan kontrollerinde yamada küçük bir açıklık tespit edildi. Bu açıklık da girişimsel yöntemle kapatılarak sağlığına kavuştu.

“KALPTE YIRTIK OLUŞMASI EN ÖLÜMCÜL DURUMLARDANDIR”

Ameliyatı gerçekleştiren Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Berent Dişçigil ve girişimsel yöntem ile açıklığı kapatan Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Çağdaş Akgüllü yaptıkları ortak açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kalpte yırtık oluşması, kalp krizi sonrası ortaya çıkabilen en ölümcül durumlardandır. Dünyadaki en ileri kalp merkezlerinde yapılabilen tedavileri hastanemizde gerçekleştirdik. Birlikte çalıştık, bu alandaki son gelişmeleri ve teknikleri uygulamak suretiyle hastamızın kalbindeki yırtık başarı ile tamir edildi ve sağlığına kavuşmuş olarak taburcu oldu”