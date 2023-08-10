Aydın'da kamyonet takla attı: 3 yaralı

Kaza bu sabah saat 07.00 sıralarında Denizli-Aydın istikametinde Buharkent ilçesine bağlı Savcıllı Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre. İ.S. yönetimindeki 06 ATG 80 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce refüjden karşı şeride ardından da kendi şeridine geçerek takla atması sonucu kaza meydana geldi. Kaza sonrasında büyük hasar alan kamyonet içerisinde yolcu olarak bulunan ve Didim’e tatile gittikleri öğrenilen Ankaralı 5 kişilik aileden sürücü İ.S. ve kızı kazadan yara almadan kurtulurken, anne ve diğer iki çocuğun yaralandığı öğrenildi. Yaralı anne ve iki çocuğu olay yerine çağrılan ambulansla ilk tedavilerinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği ve yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.