Aydın'da kamyonet takla attı: 3 yaralı

Aydın’da kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce refüjden karşı şeride ardından da kendi şeridine geçerek takla atması sonucu 5 kişilik aileden 3’ü yaralandı.

KAYNAK: İHA
Aydın'da kamyonet takla attı: 3 yaralı

Kaza bu sabah saat 07.00 sıralarında Denizli-Aydın istikametinde Buharkent ilçesine bağlı Savcıllı Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre. İ.S. yönetimindeki 06 ATG 80 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce refüjden karşı şeride ardından da kendi şeridine geçerek takla atması sonucu kaza meydana geldi. Kaza sonrasında büyük hasar alan kamyonet içerisinde yolcu olarak bulunan ve Didim’e tatile gittikleri öğrenilen Ankaralı 5 kişilik aileden sürücü İ.S. ve kızı kazadan yara almadan kurtulurken, anne ve diğer iki çocuğun yaralandığı öğrenildi. Yaralı anne ve iki çocuğu olay yerine çağrılan ambulansla ilk tedavilerinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği ve yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

aw005051-07.jpg

aw005051-10.jpg

Öne Çıkanlar
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Arzu Sabancı: Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok. Simsiyah kıyafetlilerle kaplı
Arzu Sabancı: Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok. Simsiyah kıyafetlilerle kaplı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Son Haberler
HÜDA PAR şimdide konserleri hedef aldı. AKP listelerinden meclise girdiler Siyaset
HÜDA PAR şimdide konserleri hedef aldı. AKP listelerinden meclise girdiler
Kadın yarışmacının yatağına çıplak girdi. Yarışma programında cinsel saldırı Dünya
Kadın yarışmacının yatağına çıplak girdi. Yarışma programında cinsel saldırı
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA heyecanı Yeniçağ'da Spor
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA heyecanı Yeniçağ'da
Dünyanın en zehirli örümcek türlerinden 'argiope lobata Ayvalık'ta yakalandı Yaşam
Dünyanın en zehirli örümcek türlerinden 'argiope lobata Ayvalık'ta yakalandı
AKP’li belediye yıllarca kaçak işlettiği kafeyi kiraya verdikten sonra mühürledi Güncel
AKP’li belediye yıllarca kaçak işlettiği kafeyi kiraya verdikten sonra mühürledi
Borsa güne yükselişle başladı Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı
Covid aşışı olmadığı için kovulan işçi hakkında emsal karar Güncel
Covid aşışı olmadığı için kovulan işçi hakkında emsal karar