Aydın'da kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti

E.A'nın (48) kullandığı 45 VH 411 plakalı kamyon dün gece, Aydın-Söke kara yolu Argavlı Mahallesi’nde yolun karşısına geçmek isteyen Fadime Dönmez'e (26) çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulans ekiplerince Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan E.A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde Dönmez'in, yolun karşısına koşarak geçerken, hareket eden kamyonun altında kaldığı, kadının yakınlarının da feryat ettiği görülüyor. (AA)