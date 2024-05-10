İzmir'de denize düşen göçmenin 13 gün sonra cesedi bulundu

Yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına geçmeye çalıştıkları botun İzmir Karaburun açıklarında alabora olması ile denize düşen 4 kaçak göçmenden 3’ü kurtarılırken, kayıp olan 1 çocuğun cansız bedeni 13 gün sonra bulundu.