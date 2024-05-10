İzmir'de denize düşen göçmenin 13 gün sonra cesedi bulundu

25 Nisan’da saat 05.00 sıralarında Yunanistan adalarına yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir grup, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında imdat çağrısında bulundu.
Lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen, yardım çağrısı üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kurtarılan göçmenler ile yapılan görüşmede, lastik botta bulunan 2'si çocuk, 4 kişinin denize düştüğü bilgisi alındı.
Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 1'i çocuk, 3 kişi kurtarılırken, 1 çocuğa ulaşılamadı.
13 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU
13 gün sonra talihsiz çocuğun cesedi bulundu. Lastik bottan düşmesi sonucu boğularak hayatını kaybeden çocuğun cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.