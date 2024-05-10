İzmir'de denize düşen göçmenin 13 gün sonra cesedi bulundu

Kaynak: DHA
İzmir'de denize düşen göçmenin 13 gün sonra cesedi bulundu
Yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına geçmeye çalıştıkları botun İzmir Karaburun açıklarında alabora olması ile denize düşen 4 kaçak göçmenden 3’ü kurtarılırken, kayıp olan 1 çocuğun cansız bedeni 13 gün sonra bulundu.

25 Nisan’da saat 05.00 sıralarında Yunanistan adalarına yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir grup, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında imdat çağrısında bulundu.

Lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen, yardım çağrısı üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kurtarılan göçmenler ile yapılan görüşmede, lastik botta bulunan 2'si çocuk, 4 kişinin denize düştüğü bilgisi alındı.

Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 1'i çocuk, 3 kişi kurtarılırken, 1 çocuğa ulaşılamadı.

13 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

13 gün sonra talihsiz çocuğun cesedi bulundu. Lastik bottan düşmesi sonucu boğularak hayatını kaybeden çocuğun cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

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