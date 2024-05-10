Bölge halkı tedirgin: 6 yıl sonra sahil kıyısında yeniden görüldü

Bölge halkı tedirgin: 6 yıl sonra sahil kıyısında yeniden görüldü
Kaynak: Haber Global
Hollanda'da bir sahil kasabasında yaklaşık 6 yıl sonra, güçlü ağzı ve dairesel diş dizilimi ile diğer balıkların kanlarıyla beslenerek yaşayan deniz taşemenleri görüldü.
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Bölge halkı tedirgin: 6 yıl sonra sahil kıyısında yeniden görüldü 1

Hollanda'da bir sahil kıyısında deniz taşemeni görüldü.

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Bölge halkı tedirgin: 6 yıl sonra sahil kıyısında yeniden görüldü 2

Diğer balıkların kanlarını emerek yaşamını sürdürmesi ve Sıra dışı ağız yapısı sebebiyle, "vampir balık" olarak bilinen deniz taşemeni bölge halkını tedirgin ediyor.

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Bölge halkı tedirgin: 6 yıl sonra sahil kıyısında yeniden görüldü 3

"SAHİLDE DAHA ÖNCE RASTLAMAMIŞTIM"

Biyolog Jarco Havermans, "Daha önce sahilde hiç rastlamamıştım. Onlar inanılmaz. Neredeyse uzaylı gibi görünen canlılar ve aynı derecede harika bir yaşam tarzına sahipler" dedi.

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Bölge halkı tedirgin: 6 yıl sonra sahil kıyısında yeniden görüldü 4

YILIN BU ZAMANINDA NEHİRLERE İNEBİLİYOR

Deniz taşemenlerinin, yaşamlarının çok büyük bir bölümü denizde diğer balıkların kanları ile beslenerek geçiyor.

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Bölge halkı tedirgin: 6 yıl sonra sahil kıyısında yeniden görüldü 5

Ancak, yetişkinler üremek için yılın bu zamanlarında iç kısımdaki nehirlere ve derelere girebiliyor.

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Bölge halkı tedirgin: 6 yıl sonra sahil kıyısında yeniden görüldü 6
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