Bölge halkı tedirgin: 6 yıl sonra sahil kıyısında yeniden görüldü

Hollanda'da bir sahil kıyısında deniz taşemeni görüldü.
Diğer balıkların kanlarını emerek yaşamını sürdürmesi ve Sıra dışı ağız yapısı sebebiyle, "vampir balık" olarak bilinen deniz taşemeni bölge halkını tedirgin ediyor.
"SAHİLDE DAHA ÖNCE RASTLAMAMIŞTIM"
Biyolog Jarco Havermans, "Daha önce sahilde hiç rastlamamıştım. Onlar inanılmaz. Neredeyse uzaylı gibi görünen canlılar ve aynı derecede harika bir yaşam tarzına sahipler" dedi.
YILIN BU ZAMANINDA NEHİRLERE İNEBİLİYOR
Deniz taşemenlerinin, yaşamlarının çok büyük bir bölümü denizde diğer balıkların kanları ile beslenerek geçiyor.
Ancak, yetişkinler üremek için yılın bu zamanlarında iç kısımdaki nehirlere ve derelere girebiliyor.