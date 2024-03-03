Aydın'da kaybolan emekli diplomat bulundu

Karacasu ilçesi Geyre Mahallesi'nde meydana gelen olayda, emekli diplomat olduğu öğrenilen A.Ö. isimli yaşlı adam, aracıyla Ankara’dan Muğla istikametine doğru giderken Karacasu'ya geldiği sırada yanlışlıkla toprak yola saptı.

Tarlada çamura saplanan ve orada mahsur kalan A.Ö., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı ve nerede olduğunu bilmediğini söyleyerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaşlı adamın bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışması gece boyunca devam etti.

Asayiş Timi, İz Takip Köpek Unsuru, JAK Timi, İHA, Cayrokopter, Drone ekibi ve AFAD ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, yaşlı adamın konumu cayrokopter ile havadan tespit edildi.

Yaklaşık 15 saat süren çalışmanın ardından ekipler, araç içerisindeki A.Ö.'yü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Bilinci açık bir şekilde bulunan yaşlı adam ilk müdahalenin ardından, kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı.



