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Kayıp gençler ölü bulundu. Otomobille dereye uçmuşlar

Aydın'da kayıp iki genci cansız bedenine ulaşıldı. Gençlerin trafik kazası sonrası hayatlarını kaybettikleri öğrenildi

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 16:26
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Aydın'da kayıp gençler ölü olarak bulundu.

Kayıp gençler ölü bulundu. Otomobille dereye uçmuşlar
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Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Eğrikavak köyünde yaşayan ve dün akşamdan beri kayıp olan iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Dün gece Koçak köyünde zeytin sıktırdıktan sonra köylerine dönerken geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatlarını kaybettikleri belirlenen şahıslar, araçla birlikte Koçak Çayı içerisinde bulundu.
Edinilen bilgiye göre; dün akşam saatlerinde topladıkları zeytinleri sıktırıp yağ yapmak için Eğrikavak köyünden Koçak köyündeki zeytinyağı fabrikasına giden Ali Ayan ve Hayrettin Demircan, zeytinleri sıktırdıktan sonra gece köye dönmek üzere zeytinyağı fabrikasından ayrıldı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar eve dönmeyen ve telefonlara da cevap vermeyen gençlerin aileleri durumdan şüphelenince gençleri her yerde aradı. İzlerine ulaşılamayan iki kişiyi aramaya koyulan köylüler, Ali Ayan'ın kullandığı aracı Koçak Deresi'ne yuvarlanmış vaziyette buldu. İhbar üzerine bölgeye çağrılan sağlık ve kurtarma ekipleri, dereye indiklerinde her iki şahsın da gece geçirdikleri kaza sonucu hayatlarını kaybettiklerini belirledi.
Kaza, Köşk Ödemiş Yolu Mersindeğirmeni yakınlarında meydana geldi. Ekipler, bölgedeki keskin bir virajdan uçuruma yuvarlandığı belirlenen Ali Ayan'a ait 09 AET 137 plakalı ticari araçta sıkışan sürücü ile kaza sırasında araçtan düştüğü belirtilen Hayrettin Demircan'ın cansız bedenlerini çıkarmak çalışmalarına devam ediyor. Ayhan ve Demircan'ın ölüm haberlerini alarak olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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