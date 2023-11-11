Aydın’da ‘Narkogüç’ operasyonu, 44 gözaltı

Türkiye genelinde düzenlene ‘Narkogüç’ operasyonları kapsamında, Aydın’da uyuşturucu ticareti yaptığı saptanan 44 şüpheli gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Aydın’da ‘Narkogüç’ operasyonu, 44 gözaltı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aralarında Aydın’ın da bulunduğu 15 ilde düzenlenen Narkogüç operasyonuyla 199 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya: “Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz" notuyla gerçekleştirilen operasyonu duyurmuştu.

Aralarında Aydın’ın da olduğu, Diyarbakır, Edirne, İzmir, İstanbul, Sinop, Kırklareli, Gaziantep, Kahramanmaraş, Denizli, Osmaniye, Şanlıurfa, Erzurum, Bursa, Bolu’da, emniyet ve jandarma koordinesinde 15 ilde yapılan Narkogüç operasyonları kapsamında zehir tacirleri ve bunların taşeronu sokak satıcısı 199 şüpheli yakalandı. 58 kilogram kokain olmak üzere toplam 4,5 ton uyuşturucu madde ve 64 bin 800 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 44 şüpheli zehir taciri ve onların taşeronu sokak satıcısı yakalandı.

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