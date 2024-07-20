Aydın'da nehirde kaybolan kişiyi arama çalışmaları başlatıldı

Kaynak: AA
Aydın'da nehirde kaybolan kişiyi arama çalışmaları başlatıldı

Aydın’ın Söke ilçesinde, Büyük Menderes Nehri'nde kaybolduğu düşünülen 62 yaşındaki Ramazan Yatkın’ı bulmak için geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı.

Büyük Menderes Nehri kıyısında katlanarak üst üste bırakılmış sahipsiz kıyafetleri fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda kıyafetlerin, Burunköy Mahallesi'ndeki bir çiftlikte çalışan Ramazan Yatkın’a ait olduğu tespit edildi.

Ramazan Yatkın'ın nehirde boğulma ihtimaline karşılık, AFAD, olay yeri inceleme, jandarma arama kurtarma ve sualtı arama kurtarma ekipleri bölgede arama çalışmaları başlattı. Ekipler, Yatkın'ı bulabilmek için nehirde ve çevresinde detaylı incelemeler yapıyor.

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