Haziran ayında 3 bin 35 Suriyeli ülkelerine dönüş yaptı

Kaynak: Haber Merkezi
Haziran ayında 3 bin 35 Suriyeli ülkelerine dönüş yaptı

Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri hızlandı.

Lokman HAPPANİ Kilis / Yeniçağ
Türkiye’nin çeşitli illerinde ve Kilis’te yaşayan Suriyeliler ülkelerine dönüş için Kilis’in Öncüpınar sınır kapısına geliyor. Burada işlemleri biten Suriye vatandaşları Esselama sınır kapısından geçerek Gazez ve Günli bölgelere gidiyorlar.

Haziran ayında Öncüpınar sınır kapısından geçerek ülkelerine dönen Suriyelilerin sayı 3 Nin35 kişi oldu. Suriyeliler Öncüpınar sınır kapısı hariçinde Hatay’ın Reyhanlı İlçesindeki Cilve gözü sınır Kapısı Gaziantep ve Şanlıurfa’daki sınır kapılarından da ülkelerine döndükleri öğrenildi.

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