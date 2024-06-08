Aydın’da orman yangını. 26 hektarlık alan küle döndü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aydın’da orman yangını. 26 hektarlık alan küle döndü

Aydın Kuyucak Çobanisa Mahallesi’nde dün gece saatlerinde orman yangını çıktı. Yangında 26 hektarlık alan zarar gördü.

Aydın’ın Kuyucak ilçesi Çobanisa Mahallesi yakınlarında dün gece saatlerinde orman yangını meydana geldi.

Yangına hem havadan hem karadan müdahale edildi. Yangın sabaha kadar devam ederken havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahale ile söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor. Kontrol altına alınan yangında 26 hektarlık alan zarar gördü.

Öte yandan son günlerde Antalya, Balıkesir, İzmir, Denizli, Bursa ve Adana'da orman yangınları görüldü.

Yaz aylarının gelmesiyle orman yangınları da artmaya başladı. Yangınların ihmalden mi sabotaj mı olduğu ise araştırılıyor.

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