Aydın'da Ortaokulu öğrencileri yemek sonrası zehirlendi, 30 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Yemekten sonra fenalaşan 30 öğrenci ambulanslarla Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay, bugün öğleden sonra Efeler ilçesindeki Mustafa Kiriş Ortaokulu'nda meydana geldi. Edilen bilgilere göre, 5. sınıf öğrencileri için bir yemek etkinliği düzenlendi. Öğrencilere tavuk pilav ikram edildi. Yemekten sonra bazı öğrencilerin midesi bulanmaya ve kusmaya başladığı öğrenildi. Durum üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen ambulanslarla 30 öğrenci Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin acil servisine kaldırıldı. Zehirlenme haberini alan aileler de okula akın etti. Bazı veliler ise çocuklarını okuldan aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, yemekten numune alarak tahlil için gönderdi. Yemeğin zehirli olup olmadığı ve zehirlenmenin kaynağı araştırılıyor.

Hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÖĞRENCİ M.Y.: "8 ARKADAŞIMIZ KUSTU, MİDEM BULANIYOR"

Olayda zehirlenen öğrencilerden M.Y., "Sınıfımızda etkinlik yaptık. Tavuk pilav yedik. 8 arkadaşımız kustu. Sonra ambulans geldi ve hastaneye gittiler. Benim de midem bulanıyor" dedi.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve sorumlular hakkında yasal işlem yapılacağını açıkladı.