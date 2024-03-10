Aydın'da otobüs motosiklete çarptı: 1 ölü

Kaynak: İHA
Aydın'da otobüs motosiklete çarptı: 1 ölü
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otobüsün motosiklete çarpması sonucu gerçekleşen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Aydın-Denizli Karayolu üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada alınan bilgiye göre, motosiklet sürücüsüne ara yoldan ana yola çıktığı esnada S.Y. (55) yönetimindeki tur otobüsü çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrularak motosikletten düşüp başını refüje vuran motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

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Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri intikal etti . Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

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Hastanede tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Tur otobüsü şoförü S.Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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