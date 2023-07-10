Aydın'da otoyolun Mimarsinan girişi 15 Ağustos'a kadar kapatıldı

Aydın-İzmir Otoyolu’nda yapılan iyileştirme çalışması nedeniyle Aydın'ın Efeler ilçesinde Mimar Sinan Kavşağı'ndan otoyola giriş kısmı araç trafiğine kapatıldı.

Aydın'da otoyolun Mimarsinan girişi 15 Ağustos'a kadar kapatıldı

Karayolları ekipleri Aydın-İzmir Otoyolu Aydın gişeleri mevkiinde yol iyileştirme çalışması başlattı. Ekipler tarafından, yolda yapılan çalışma nedeniyle bugün itibari ile Efeler ilçesindeki Mimar Sinan Kavşağı’ndan otoyola giriş kısmı araç trafiğine kapatıldı. Kavşağı kullanarak otoyola giriş yapmak isteyenlerin kara yolunu kullanarak Germencik girişlerinden ya da Muğla ve Denizli bağlantı yollarından otobana giriş yapabilecekleri bildirildi.

aw931802-02.jpgOtoyoldaki çalışmadan dolayı yolun kapanması kapatıldığından haberi olmayan ve kavşağı kullanarak otoyola giriş yapmak isteyen araç sürücüleri zaman zaman zor anlar yaşadı. Çoğu sürücü trafiği tehlikeye sokarak kaza yapmak pahasına da olsa kavşaktan ters istikamete doğru araçlarını döndürerek İzmir Bulvarı üzerinden Germencik istikametine giriş yaparken, kimileri de kavşaktan dönerek otobanın Muğla ve Denizli girişlerinin yolunu tuttu.

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Karayolları 2. Bölge Müdürü Murat Gönenli konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün itibariyle Aydın vilayetimizin otobana bağlantı kavşağını kapatmak zorunda kaldık ne yazık ki. Vatandaşlarımızdan da güneydeki Muğla-Çine ayrımı kavşağını İzmir ve Denizli istikametlerinde kullanmalarını rica ediyoruz. Kavşak ve üst yapım alanı yapımı tamamlandığında 15 Ağustos’ta kavşağı yine hizmete alacağız" dedi. (İHA)

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