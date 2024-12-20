Aydın'da park etmek isterken otomobili devirdi

Kaynak: İHA
Aydın'da park etmek isterken otomobili devirdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde 17 yaşındaki sürücünün park etmek istediği otomobil, başka bir araca çarparak devrildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 17 yaşındaki sürücünün park etmek istediği otomobil, başka bir araca çarparak devrildi. Genç sürücü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Kaza, Mimar Sinan Mahallesi 2361 Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, A.E.A. (17), 09 FZ 177 plakalı Peugeot marka otomobili park etmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki başka bir araca çarptı. 09 FZ 177 plakalı otomobil devrilirken, sürücü çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıktı. İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif şekilde yaralanan sürücüyü ambulansta tedavi etti. Takla atan araç çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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