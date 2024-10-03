Aydın’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aydın’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Aydın'da aracında beklerken motosikleti bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşı hastaneye kaldırdı.

Olay dün akşam saatlerinde ASTİM 5. Cadde üzerindeki bir iş yerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 ABM 157 plakalı aracının içinde bekleyen Y.D.'ye, motosikletle yanına gelen bir şahıs tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Motosikletli şahıs ateş etmesinin ardından olay yerinden ayrılırken, silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Yapılan ihbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Silahlı saldırıda yaralanan Y.D. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri inceleme başlattı.

Aydın’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Aydın’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Aydın’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Aydın’da silahlı saldırı: 1 yaralı

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