Aydın'da suçlulara operasyon: 32 şahıs yakalandı

Kaynak: İHA
Aydın'da suçlulara operasyon: 32 şahıs yakalandı

Aydın'da jandarma ekipleri hakkında yakalama kararı bulunan 32 şahsı gerçekleştirdiği operasyon ile yakaladı.

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonlar kapsamında 32 şahıs yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve ilçe jandarma komutanları tarafınca hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik iki gündür süren operasyonlarda 32 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslardan; 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 11 şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs, 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 3 şahıs olduğu belirtilirken, 17 şüpheli şahıssın ise ifadeye yönelik olarak yakalandığı belirtildi.

Ayrıca yakalanan 32 şahıs arasında; silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 1 şahıs, hırsızlık suçundan 2 şahıs, öldürme suçundan 1 şahıs, cinsel suçlardan 1 şahıs, yağma suçundan 1 şahıs, yaralama suçundan 5 şahıs ve diğer suçlardan 21 şahıssın bulunduğu bilgisi elde edildi.

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