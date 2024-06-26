Aydın'da taksi durağında kavga: Polis havaya ateş açarak müdahale etti

Kaynak: İHA
Aydın'da taksi durağında kavga: Polis havaya ateş açarak müdahale etti

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki grup arasında çıkan kavga, polisin havaya ateş açarak müdahale etmesiyle sonlandırıldı. Olayda bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Efeler ilçesi Gençlik Caddesi üzerindeki bir taksi durağında meydana geldi. İddiaya göre, bir sürücü aracını taksi durağına park etti.

Taksi durağındaki görevliler, sürücüyü uyararak aracını park etmemesi gerektiğini söyledi. Ancak sürücü uyarılara aldırış etmeyerek aracını orada bıraktı ve uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları plaka sorgusunda aracın yakalamalı olduğunu belirledi ve çekici yardımıyla aracı otoparka çekti.

Sürücü, geri döndüğünde aracının yerinde olmadığını fark edince taksi durağı görevlileriyle tartışmaya başladı. Bu sırada sürücünün arkadaşlarının da gelmesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Polis, tarafları ayırmak için havaya ateş açarak kavgayı durdurdu.

Olay sonucunda sürücünün gözaltına alındığı bildirildi.

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