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Tırın çarptığı cipteki bir kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın Söke ilçesinde, karşı şeride geçen tırın çarptığı cipteki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı...

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 21:00
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Aydın'da tırın çarptığı cipteki bir kişi hayatını kaybetti

Tırın çarptığı cipteki bir kişi hayatını kaybetti
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Söke'den Didim istikametine giden Serkan H. idaresindeki 33 AJC 223 plakalı tır, Sarıkemer Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Beste T.C. idaresindeki 06 EMR 33 plakalı cip ile 34 CRU 238 plakalı hafif ticari araca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, cipte sıkışan sürücü Beste T. C. ile araçtaki yolcular Mustafa Terzioğlu ve Furkan E. itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde Mustafa Terzioğlu'nun hayatını kaybetti belirlendi.

Yaralılar ise sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tır şoförü, polis ekiplerince gözaltına alındı. (AA)

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