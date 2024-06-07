Aydın'da torbacı böyle enselendi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aydın'da torbacı böyle enselendi

Aydın'a uyuşturucu taşıyan şüpheli tutuklandı.

Aydın'a uyuşturucu sevkiyatı yaparken narkotik polisince yakalanan M.A., mahkemeye çıkarıldıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın'a uyuşturucu getirmeye çalışan kişiyi fiziki ve teknik takibe aldı. Aydın'a sevkiyat yapmaya çalışan M.A.'nın macerası, otobanda başlayıp Germencik ilçesinde sona erdi. Kovalamacanın ardından yakalanan M.A.'nın üzerinde ve aracında yapılan aramada, iki parça halinde toplam 993 gram metamfetamin ve 1.40 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Germencik Adliyesi'ne sevk edildi. M.A., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.

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