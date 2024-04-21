Aydın'da trafik kazası. 1 kişi hayatını kaybetti

1 kişinin hayatını kaybettiği bir kişinin de ağır yaralandığı trafik kazası, Çarıklar Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi.

Bölgeden aktarılan bilgilere göre, 09 ANA 329 plakalı araç şoförünün henüz sebebi bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol kenarında bulunan şarampole devrildi.

Çevrede bulunan vatandaşlar kazayı yetkililere bildirdi. Vatandaşların ihbarı sonrasında bölgeye, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri intikal etti.

Çok zaman geçmeden olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada Mustafa Akkaya isimli vatandaşın hayatını kaybettiğini tespit etti. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeller tarafından sıkıştığı araç içerisinden kurtarılan M.A. ise sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilen ilk müdahalenin ardından ambulans aracılığı ile hastaneye kaldırdı. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği tespit edildi.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor.