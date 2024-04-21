Aydın'da trafik kazası. 1 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Aydın'da trafik kazası. 1 kişi hayatını kaybetti
Aydın’da bir otomobilin şarampole devrilmesinin ardından 1 vatandaş hayatını kaybederken bir vatandaşta ağır bir şekilde yaralandı.

1 kişinin hayatını kaybettiği bir kişinin de ağır yaralandığı trafik kazası, Çarıklar Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi.

Bölgeden aktarılan bilgilere göre, 09 ANA 329 plakalı araç şoförünün henüz sebebi bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol kenarında bulunan şarampole devrildi.

Çevrede bulunan vatandaşlar kazayı yetkililere bildirdi. Vatandaşların ihbarı sonrasında bölgeye, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri intikal etti.

Çok zaman geçmeden olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada Mustafa Akkaya isimli vatandaşın hayatını kaybettiğini tespit etti. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeller tarafından sıkıştığı araç içerisinden kurtarılan M.A. ise sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilen ilk müdahalenin ardından ambulans aracılığı ile hastaneye kaldırdı. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği tespit edildi.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

aw187176-01.jpg

aw187176-02.jpg

aw187176-03.jpg

aw187176-04.jpg

Son Haberler
Gençlerbirliği Süper Lig aşkına. Kritik galibiyet Spor
Gençlerbirliği Süper Lig aşkına. Kritik galibiyet
İşte Benim Stilim yarışmacısı ABD'de öldürüldü. İddiaya göre Yağmur Tektaş'ın katili eski sevgilisi Gündem
İşte Benim Stilim yarışmacısı ABD'de öldürüldü. İddiaya göre Yağmur Tektaş'ın katili eski sevgilisi
Galatasaray Pendikspor maçında ilk 11'ler belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar Spor
Galatasaray Pendikspor maçında ilk 11'ler belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar
Modifiye tutkunları Kocaeli'de buluştu Gündem
Modifiye tutkunları Kocaeli'de buluştu
Ali Koç çılgına döndü. İsmail Kartal ve futbolcular dut gibi oldu Spor
Ali Koç çılgına döndü. İsmail Kartal ve futbolcular dut gibi oldu
Van'da göğüs ağrısı şikayeti olan hasta için ambulans helikopter kalktı Yerel Haberler
Van'da göğüs ağrısı şikayeti olan hasta için ambulans helikopter kalktı
AKP’li Mehmet Metiner’den iktidar medyasına eleştiri Gündem
AKP’li Mehmet Metiner’den iktidar medyasına eleştiri