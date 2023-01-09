Yolcu otobüsü ve otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde yolcu otobüsü ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi merkez kampüsü içerisinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Efeler Şehir İçi Özel Halk Otobüsü, bir otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile otobüs içerisinde bulunan yolculardan 3'ü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



(Kaynak: İHA)