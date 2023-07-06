Aydın'da tren seferleri iptal edildi. Fırtına ağacı demiryoluna devirdi

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde fırtınada demiryoluna ağaçların devrilmesi nedeniyle tren seferleri durdu.

Aydın'da tren seferleri iptal edildi. Fırtına ağacı demiryoluna devirdi

Aydın’ın doğu ilçelerinde sağanak yağış akşam saatlerinde etkili oldu. Öğleden sonra Kuyucak ilçesinde etkili olan fırtına ve sağanak yağmurun ardından ilçeye bağlı Horsunlu Mahallesi’ndeki tren garı içerisine ve mahallenin çeşitli yerlerine ağaçlar devrildi.

Şiddetli fırtınanın etkili olduğu mahallede bulunan Horsunlu Tren Garı’ndaki rayların üzerine devrilen asırlık çam ağaçları raylı ulaşımı etkiledi.

Rayların üzerine devrilerek kısmi hasara neden olan olay nedeniyle tren seferleri Denizli-İzmir yönünde her iki taraflı olarak durdurulduğu öğrenildi.

RAYLAR TEMİZLENİYOR

Belediye ekiplerinin yoğun uğraşı sonucu ağaç kesim makineleri ile parçalara ayrılan çam ağaçlarının raylardan temizlenmeye çalışıldığı öğrenilirken öte yandan tren seferlerinin ne zaman normale döneceği henüz belirtilmedi.

Fırtına nedeniyle devrilen ağaçların altında kalan bir traktör ve römorkun olduğu da öğrenilirken herhangi bir yaralanmanın da söz konusu olmadığı iddia edildi.

Öne Çıkanlar
AKP kamu mühendislerini açlığa mahkum etti!
AKP kamu mühendislerini açlığa mahkum etti!
CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’ndan şüpheli seçim itirafı
CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’ndan şüpheli seçim itirafı
Hull City'den Galatasaray'a acı ders. Bu Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacak
Hull City'den Galatasaray'a acı ders. Bu Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacak
Ali Koç Arda Güler'in Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağını açıkladı
Ali Koç Arda Güler'in Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağını açıkladı
Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki: Günlüğü bin 500 TL’ye işçi bulamıyorlar
Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki: Günlüğü bin 500 TL’ye işçi bulamıyorlar
Kiracıya iyi ev sahibine kötü haber: İspanya modeli geliyor
Kiracıya iyi ev sahibine kötü haber: İspanya modeli geliyor
Son Haberler
İspanyol geleneği San Fermin Festivali başladı Kültür Sanat
İspanyol geleneği San Fermin Festivali başladı
Eski sevgilisini kaçırıp arkadaşlarıyla birlikte dehşet saçtı ‘Ormanlık alanda beni öldürüp gömmek için yer aradılar’ Güncel
Eski sevgilisini kaçırıp arkadaşlarıyla birlikte dehşet saçtı ‘Ormanlık alanda beni öldürüp gömmek için yer aradılar’
İBB ders atölyelerinde yeni dönem Güncel
İBB ders atölyelerinde yeni dönem
Trabzonspor'un kasasına 50 milyon girecek Spor
Trabzonspor'un kasasına 50 milyon girecek
Facianın eşiğinden dönüldü: Cam yüklü tır bomba gibi patladı Güncel
Facianın eşiğinden dönüldü: Cam yüklü tır bomba gibi patladı
Emre Belözoğlu yapacakları 4 transferi açıkladı Spor
Emre Belözoğlu yapacakları 4 transferi açıkladı
Tarla yangını bu kez Burdur'da Güncel
Tarla yangını bu kez Burdur'da