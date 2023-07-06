Aydın'da tren seferleri iptal edildi. Fırtına ağacı demiryoluna devirdi

Aydın’ın doğu ilçelerinde sağanak yağış akşam saatlerinde etkili oldu. Öğleden sonra Kuyucak ilçesinde etkili olan fırtına ve sağanak yağmurun ardından ilçeye bağlı Horsunlu Mahallesi’ndeki tren garı içerisine ve mahallenin çeşitli yerlerine ağaçlar devrildi.

Şiddetli fırtınanın etkili olduğu mahallede bulunan Horsunlu Tren Garı’ndaki rayların üzerine devrilen asırlık çam ağaçları raylı ulaşımı etkiledi.

Rayların üzerine devrilerek kısmi hasara neden olan olay nedeniyle tren seferleri Denizli-İzmir yönünde her iki taraflı olarak durdurulduğu öğrenildi.

RAYLAR TEMİZLENİYOR

Belediye ekiplerinin yoğun uğraşı sonucu ağaç kesim makineleri ile parçalara ayrılan çam ağaçlarının raylardan temizlenmeye çalışıldığı öğrenilirken öte yandan tren seferlerinin ne zaman normale döneceği henüz belirtilmedi.



Fırtına nedeniyle devrilen ağaçların altında kalan bir traktör ve römorkun olduğu da öğrenilirken herhangi bir yaralanmanın da söz konusu olmadığı iddia edildi.