Aydın'da tünel içerisindeki zincirleme kaza meydana geldi. 2 kişi yaralandı

Aydın-İzmir otobanı Germencik ilçesi mevkisi Selatin Tünelinde meydana gelen kazada, Aydın'daki taziye ziyaretinden İnegöl'e dönmek üzere yola çıkan Vasıf S. (38)'nin kullandığı araç, aynı istikamette giden bir TIR'a çarptıktan sonra sürüklendi. Yaşanan kaza sonrası otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan amcası Bayram S. (63) yaralandı.



ZİNCİRLEME KAZA OLDU



Kazada otomobilşe çarpışan TIR yolun bir kısmını trafiğe kapattı. Kazayı fark eden sürücülerin yavaşladığı esnada arkasından gelen diğer sürücüler ise yavaşlayan araçlara çarparak durabildi. Kazayı gören diğer vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.