Aydın'da tünel içerisindeki zincirleme kaza meydana geldi. 2 kişi yaralandı

Kaynak: DHA
Aydın'da tünel içerisindeki zincirleme kaza meydana geldi. 2 kişi yaralandı
Aydın'da tünel içerisinde TIR ile otomobilin çarpıştı. Yaşanan kaza sonrası kazaya diğer araçların da karışmasıyla birlikte tünelde zincirleme kaza meydana geldi.

Aydın-İzmir otobanı Germencik ilçesi mevkisi Selatin Tünelinde meydana gelen kazada, Aydın'daki taziye ziyaretinden İnegöl'e dönmek üzere yola çıkan Vasıf S. (38)'nin kullandığı araç, aynı istikamette giden bir TIR'a çarptıktan sonra sürüklendi. Yaşanan kaza sonrası otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan amcası Bayram S. (63) yaralandı.

ZİNCİRLEME KAZA OLDU

Kazada otomobilşe çarpışan TIR yolun bir kısmını trafiğe kapattı. Kazayı fark eden sürücülerin yavaşladığı esnada arkasından gelen diğer sürücüler ise yavaşlayan araçlara çarparak durabildi. Kazayı gören diğer vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

aydinda-tunel-icerisindeki-zincirleme-kaza-kameralara-yansidi-2-yarali-3031-dhaphoto1.jpg

aydinda-tunel-icerisindeki-zincirleme-kaza-kameralara-yansidi-2-yarali-3031-dhaphoto2.jpg

aydinda-tunel-icerisindeki-zincirleme-kaza-kameralara-yansidi-2-yarali-3031-dhaphoto3.jpg

aydinda-tunel-icerisindeki-zincirleme-kaza-kameralara-yansidi-2-yarali-3031-dhaphoto4.jpg

aydinda-tunel-icerisindeki-zincirleme-kaza-kameralara-yansidi-2-yarali-3031-dhaphoto5.jpg

aydinda-tunel-icerisindeki-zincirleme-kaza-kameralara-yansidi-2-yarali-3031-dhaphoto5.jpg

aydinda-tunel-icerisindeki-zincirleme-kaza-kameralara-yansidi-2-yarali-3031-dhaphoto6.jpg

aydinda-tunel-icerisindeki-zincirleme-kaza-kameralara-yansidi-2-yarali-3031-dhaphoto7.jpg

Son Haberler
Fenerbahçe Avrupa'da fark attı Spor
Fenerbahçe Avrupa'da fark attı
AKP'nin 16'sı büyükşehir, 47 ildeki adayları belli oldu. Erdoğan'ın açıklayacağı isimler netleşti Siyaset
AKP'nin 16'sı büyükşehir, 47 ildeki adayları belli oldu. Erdoğan'ın açıklayacağı isimler netleşti
Galatasaray Icardi'ye kavuştu. Koşar adımlarla havalimanından uzaklaştı Spor
Galatasaray Icardi'ye kavuştu. Koşar adımlarla havalimanından uzaklaştı
T.C. BEYPAZARI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN Resmi İlanlar
T.C. BEYPAZARI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN T.C. İZMİR 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN Resmi İlanlar
İLAN T.C. İZMİR 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. İSTANBUL 47. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN Resmi İlanlar
T.C. İSTANBUL 47. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
ANJİYO CİHAZLARI PARÇA HARİÇ PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI İŞİ Resmi İlanlar
ANJİYO CİHAZLARI PARÇA HARİÇ PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI İŞİ