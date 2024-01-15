Aydın'da uyuşturucu çetesi üyesi 14 kişi yakalandı

Kaynak: İHA
Aydın'da uyuşturucu çetesi üyesi 14 kişi yakalandı
Aydın'da uyuşturucu çetesine yönelik operasyonda, 14 şüpheli tek tek yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında, Germencik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu işleyen çete üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

Germencik ilçesinde 4 şüpheli şahsa ait (1’i tutuklu-T.U) 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, adreslerde aramalar yapıldı.

Aramalarda 114 gram Metamfetamin, 21 gram Kubar esrar, 1 adet tabanca, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1150 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para, 4 adet cep telefonu, 1 adet av tüfeği ele geçirildi. T.U., Z.A, E.S isimli şüpheliler yakalandı.

Yakalanan 3 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli şahıs hakkında ise uyuşturucu madde kullanmaktan adli işlem yapılacağı öğrenildi.

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