Kameralar önünde darbedilen gence ceza verdiler

Samsun’un Bafra ilçesinde bulunan Bafra T Tipi Cezaevi’nde 10 ay boyunca gardiyanlar tarafından fiziki şiddete maruz kaldığı anlaşılan Emir Karakum'un infaz koruma memurları tarafından şiddet gördüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Emir Karakum hakkında gardiyana ‘hakaret’ iddiasıyla dava açılmıştı.
DAVA KARARA BAĞLANDI
Davada savcılık Karakum hakkında gardiyanlara yönelik ‘hakaret’ ve ‘hücredeki kamerayı kırma’ suçlamasıyla cezalandırılmasını talep ederken, Karakum mahkeme tarafından 10 aylık hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti hapis cezasını adli para cezasına çevirdi. Karakum’a destek için duruşmaya Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği (TAYAD) üyeleri de katılım gösterdi.
İlgili Haberler