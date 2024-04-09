Aydın'da uyuşturucu operasyonu

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından ilçe genelinde yapılan operasyonlar çerçevesinde, İkicesmelik Mahallesi’nde bir ikamette uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Yapılan fiziki takip neticesinde 5 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan üst aramalarında H.K., H.D. ve G.K. adlı şahıslardan sırasıyla 1.73 gr, 1.11 gr metamfetamin ve 2.35 gr esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca, B.E.P. adlı şahsın hırsızlık ve hakaret suçlarından arandığı belirlendi.

Operasyonun devamında, Z.E. ve S.A. adlı şahıslar evlerinde yakalandı. Z.E.'nin sorgulamasında, toplam 4 suçtan arandığı ve 7 yıl 33 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığı belirlendi.

İkamette yapılan aramalarda hassas terazi, esrar öğütücü değirmen ve metamfetamin maddesi bulunarak el konuldu. Tüm şahıslar hakkında yasal işlemler tamamlanırken, Z.E. tutuklanarak cezaevine sevk edildi.