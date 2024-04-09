Aydın'da uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA
Aydın'da uyuşturucu operasyonu
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 5 şahıs yakalandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından ilçe genelinde yapılan operasyonlar çerçevesinde, İkicesmelik Mahallesi’nde bir ikamette uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Yapılan fiziki takip neticesinde 5 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan üst aramalarında H.K., H.D. ve G.K. adlı şahıslardan sırasıyla 1.73 gr, 1.11 gr metamfetamin ve 2.35 gr esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca, B.E.P. adlı şahsın hırsızlık ve hakaret suçlarından arandığı belirlendi.

Operasyonun devamında, Z.E. ve S.A. adlı şahıslar evlerinde yakalandı. Z.E.'nin sorgulamasında, toplam 4 suçtan arandığı ve 7 yıl 33 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığı belirlendi.

İkamette yapılan aramalarda hassas terazi, esrar öğütücü değirmen ve metamfetamin maddesi bulunarak el konuldu. Tüm şahıslar hakkında yasal işlemler tamamlanırken, Z.E. tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

aw180186-01.jpg

Son Haberler
Kılıçdaroğlu’ndan Uğur Dündar’a bir sayfalık ağır mektup Gündem
Kılıçdaroğlu’ndan Uğur Dündar’a bir sayfalık ağır mektup
Erken uyarı sistemi 7,2'lik depremden böyle kurtardı. Deprem öldürmez bilim yaşatır Gündem
Erken uyarı sistemi 7,2'lik depremden böyle kurtardı. Deprem öldürmez bilim yaşatır
Bingöl'de 53 kilo uyuşturucu yakalandı Yerel Haberler
Bingöl'de 53 kilo uyuşturucu yakalandı
Beyin ameliyatı sonrası saçları kazınan küçük kızın peruk heyecanı Video
Beyin ameliyatı sonrası saçları kazınan küçük kızın peruk heyecanı
Fatih’in akıl hocası Akşemsettin kimdir? Keşfet
Fatih’in akıl hocası Akşemsettin kimdir?
Dolar mı yoksa tahvil mi almalı? Ekonomistler canlı yayında açıkladı Ekonomi
Dolar mı yoksa tahvil mi almalı? Ekonomistler canlı yayında açıkladı