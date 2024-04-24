Aydın’da uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA
Aydın’da uyuşturucu operasyonu
Aydın’da uyuşturucu kullanımı ve satışına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışmlaar kapsamında, Çine, İncirliova ve Köşk İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından operasyon düzenlendi .

Gerçekleştirilen operasyonda, İncirliova ilçesinde Y.Ö. ve C.S. isimli 2 şüphelinin üstünde yapılan aramada; bir miktar metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şahıs daha yakalandı.

Gözaltına alınan Y.Ö., C.S., S.A., M.S. ve S.B. isimli 5 şahsa sağlık kuruluşunda yapılan testlerde, şahısların uyuşturucu madde kullandıkları belirlendi. 5 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

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