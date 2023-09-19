Aydın'da uyuşturucu operasyonu

Aydın’ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri otobüs firması ile seyahat eden dört şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi.

KAYNAK: İHA
Aydın'da uyuşturucu operasyonu


Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söke ilçesinde icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında otobüs firmalarında seyahat eden şahısların üst ve eşyalarında uyuşturucu madde köpekleri (Veston, Tork) ile yapılan aramalarda, O.U ve U.D isimli şüpheli şahsa ait olduğu tespit edilen 3 gram kubar esrar ele geçirildi. Ayrıca E.T.Y isimli şüpheli şahsa ait olduğu tespit edilen 12 gram metamfetamin, O.M.D isimli şüpheli şahsa ait olduğu tespit edilen 5 gram kubar esrar, 4 adet içime hazır tütünle karışık 5 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

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