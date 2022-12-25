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Kargo poşetinden yarım kilo uyuşturucu çıktı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde şüphe üzerine açılan kargo poşetinin içinden yarım kilo uyuşturucu çıktı.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 17:18
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Aydın’da uyuşturucu operasyonu

Kargo poşetinden yarım kilo uyuşturucu çıktı
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Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Büro Amirliği ekipleri çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Son alınan bilgilere göre, şüpheli kargolar üzerinde çalışma başlatan narkotik ekipleri, dedektör köpek Arthur ile birlikte çalışma başlattı. Polis köpeğinin bir poşete tepki vermesi üzerine polis ekipleri poşeti açtı. Kaban içerisinde 506 gram kristal diye tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Kargoyu almaya gelen 2 şüpheli gözaltına alındı. Üst arama sırasında kargoyu almaya gelen kişilerden D.K., isimli şüpheliden 1 adet 9 mm çapında tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan D.K. ve V.K., yapılan sorgulamanın ardından adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


(Kaynak: İHA)

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