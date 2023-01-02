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Zehir tacirlerine operasyon

Aydın’da jandarma ekipleri üzerlerinde uyuşturucu madde bulunan ve kullanan şahısları yakaladı.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 09:20
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Aydın'da uyuşturucu operasyonu

Zehir tacirlerine operasyon
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İHA'nın haberine göre, Aydın'da zehir tacirlerine yönelik operasyon yapıldı. 

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerimizce uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışmaları sürdürüyor. Ağaçlı, Bağarası ve Karacahayıt Mahallelerinde devriye esnasında M.T, U.Ç, M.C.M, T.Ö. isimli şahısların üzerlerinde uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

U.Ç., M.C.M, T.Ö isimli şahısların sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilirken olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

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